ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"

كشف الستار عن منافسي الأندية الأفريقية ضمن مرحلة المجموعات عقب قرعة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025 في ميامي، فلوريدا

مواجهة افتتاحية مثيرة تجمع الأهلي المصري بمضيّف البطولة إنتر ميامي ونجمه الأبرز ليونيل ميسي في مباراة يُتوقع أن تكون من بين أبرز أحداث البطولة

أكثر بطولات الأندية شمولاً والتي تعتمد على الجدارة تنطلق لأول مرة في الولايات المتحدة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025

عمّ الفخر أجواء الأندية الأربعة الممثلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة، بعد حدث سحب قرعة مرحلة المجموعات لأكثر البطولات شمولاً والمعتمدة على الجدارة في تاريخ كرة القدم للأندية، والذي أُقيم في ميامي، فلوريدا، يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول.

تمثل مواجهة الأهلي المصري أمام مستضيف البطولة نادي إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية الحدث الأبرز للجماهير الأفريقية، في مباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً شغوفاً لمشجعي البلد المضيف.

شهدت القرعة حضور ممثلين عن أندية الأهلي المصري، والترجي الرياضي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي، والوداد الرياضي المغربي، فيما عبّر عدد منهم عن حماس المشاركة مع Inside FIFA.

النادي الأهلي المصري

يشارك النادي الأهلي المصري، أكثر الأندية المصرية والأفريقية نجاحاً، في كأس عالم للأندية FIFA عقب هيمنته على بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيقه اللقب في 3 مناسبات من النسخ الأربعة الأخيرة للبطولة.

على وقع القرعة التي جمعت النادي بإنتر ميامي المستضيف وأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، ونادي بالميراس البرازيلي المخضرم، وبورتو البرتغالي بطل كأس القارات للأندية السابق، يطمح الأهلي المصري في الارتقاء بمستواه القاري لمقارعة المنافسين على المستوى العالمي.

"تشرفنا المشاركة في مثل هذا الحدث بالغ الأهمية، كما أن مواجهة نادٍ يضم ليونيل ميسي لأمر عظيم، لذا نشعر بسعادة كبيرة"، جاء هذا على لسان خالد مرتجى نائب رئيس النادي الأهلي المصري. وأضاف قائلاً، "جميع الأندية والمجموعات على قدم المساواة في قوتها. أعني في بطولة تجمع بين 32 نادياً من الطراز العالمي يتنافسون لتحقيق مثل هذا اللقب المرموق، لا توجد مجموعة مضمونة.

"أود تهنئة جياني إنفانتينو وأسرة عمل FIFA على إنجازهم بتنظيم مثل هذه البطولة. كما أثني على جهودهم المبذولة في هذا الصدد."

"إنه لحدث بالغ الأهمية لجميع الجهات المعنية بكرة القدم. بفضل هذه البطولة، ستُسلط الأضواء على مزيد من اللاعبين والمديرين الفنيين والمزيد من الحكام، لذا أرى أن البطولة تضيف أهمية بالغة لكرة القدم وجميع المعنيين بها. إنه لأمر مذهل."

الوداد الرياضي المغربي

تأهل الوداد الرياضي، نادي كرة القدم الأبرز في المغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية ™FIFA 2025 نتيجة فوزه بدوري أبطال أفريقيا لعام 2022.

أسفرت القرعة عن وقوع النادي في أشد المجموعات صعوبة في البطولة، حيث سيلتقي الوداد بمانشستر سيتي القوة الضاربة المهيمنة عل ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة، ونادي يوفنتوس الفائز بكأس القارات للأندية سابقاً، ونادي العين الرياضي الأقوى في الإمارات.

ورغم المنافسين الأقوياء، فإن أسطورة النادي نور الدين النيبت واثق من قدرة الوداد على استحضار الروح المغربية الأصيلة للتخطي التوقعات.

حيث صرّح قائلاً، "أوقعت القرعة نادي الوداد في مجموعة صعبة، لكن علينا التحلي بالثقة في قدراتنا." "علينا الإعداد ودخول المنافسة كما فعل المنتخب المغربي في كأس العالم FIFA عام 2022 في قطر. فعادةً ما يتحلى المغاربة بالدافع للذهاب بعيداً عند الوقوع في مثل هذا النوع من المجموعات الصعبة.

قرعة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ | نور الدين النيبت أسطورة الوداد البيضاوي 00:52

كما أن المشاركة في أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA تجمع 32 نادياً تمثل حدثاً تاريخياً." وإنه لشرف لنا المشاركة في مثل هذا الحدث، ليس لنادي الوداد الرياضي فحسب، بل للكرة المغربية أيضاً. كما يمنح هذا باقي الأندية الدافع لمواصلة العمل الجاد للتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA في نسختها التالية.

"أود أن أهنئ البلد المضيف و FIFA على هذا الحدث الرائع وعلى إتاحة الفرصة لبعض الأندية واللاعبين لتقديم حضورهم، والأهم من ذلك، على تطوير كرة القدم بشكل عام."

سيشهد عالم كرة القدم وقائع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، بواقع 63 مباراة ستُلعَب على 12 ملعباً مختلفاً في 11 مدينة أمريكية مضيفة. وتجمع النسخة الأولى من هذه البطولة -التي تضم 32 فريقاً- أقوى وأنجح الأندية من اتحادات FIFA القارية الستة: الاتحاد الآسيوي والاتحاد الإفريقي واتحاد كونكاكاف واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول واتحاد أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يتضمن دور المجموعات ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة. يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ 16، وهي بداية مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة، لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، حيث سيتم تتويج أفضل نادٍ في العالم.

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