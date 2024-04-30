Blue Stars/FIFA Youth Cup 2024™ ستعرض أفضل مواهب كرة القدم يومي 8 و9 مايو

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن أسبوع واحد حتى انطلاق المباراة الافتتاحية، تم الآن تأكيد الفرق والمجموعات المشاركة في بطولة Blue Stars/FIFA Youth Cup 2024™. ستقام نسخة 2024 من بطولة Blue Stars/FIFA Youth Cup™ في مركز بوشليرن الرياضي في زيوريخ يومي 8 و9 مايو، وستكون فرصة لإلقاء نظرة على بعض النجوم الأكثر إثارة على هذا الكوكب. كما سيحضر البطولة بيا سوندهاجه، مدربة المنتخب الوطني السويسري للسيدات، وأساطير كرة القدم السويسرية ولاعبي المنتخب الوطني السابقين، هاكان ياكين وأدمير محمدي. وتضم بطولة هذا العام أفضل فرق الشباب من سويسرا وألمانيا والنمسا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا والسنغال.

الفرق المشاركة

بطولة الرجال

البطولة النسائية

مع مشاركة بوبي تشارلتون وديفيد بيكهام وجرانيت تشاكا وإنيث سالون وكاكا في البطولة سابقًا، سيتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة في نسخة هذا العام - النسخة 84 - إلى مجموعتين من أربعة فرق في كل من الذكور والإناث، مع تقدم الفريقين الأولين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. سيتنافس الفائزان في نصف النهائي بعد ذلك في المباراة النهائية، بينما يتنافس الفريقان الخاسران في المباراة الفاصلة على المركز الثالث. الجدول الزمني الكامل للمباريات والمجموعات لبطولة النجوم الزرقاء/كأس الشباب FIFA 2024 متاح هنا. وتماشيًا مع التزام FIFA باستكشاف التقنيات الحالية والناشئة للتأثير بشكل إيجابي على اللعبة، وبناءً على طلب العديد من الاتحادات الأعضاء، سينتهز FIFA أيضًا الفرصة لتجربة دعم فيديو كرة القدم (VS) في البطولة. بناءً على الاقتراح الذي قدمته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في مارس 2023 واللجان الاستشارية المعنية، يهدف نظام تقنية إعادة العرض الجديد الذي يتم تجربته إلى مراجعة الأخطاء الواضحة أو الحوادث الخطيرة التي لم يتم إغفالها باستخدام عدد أقل من الكاميرات وبتكلفة أقل لمنظمي المنافسة. ندعو المشجعين الراغبين في الحضور إلى متابعة آخر أخبار المسابقة على https://fifayouthcup.ch/ وعبر قنوات FIFA ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة. سيتم بث المباريات مباشرة على FIFA+ وRED+.