تزايد الترقب بين المشاركين في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ قبل القرعة

32 فريقاً سيتنافسون على لقب بطل العالم

جميع القارات الست ممثلة في البطولة

ستقام القرعة في ميامي يوم 5 ديسمبر

ستُجرى قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المرتقبة يوم الخميس 5 ديسمبر في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية (الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا).

ستشهد هذه المسابقة الجديدة اجتماع 32 من أفضل الأندية في العالم معًا للفوز بلقب بطل العالم. قبل إجراء القرعة، أعرب العديد من المشاركين عن حماسهم لكونهم جزءًا من التاريخ وعلى شفا مشروع جديد ومثير في كرة القدم للأندية. إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد

”إنه شعور رائع، أليس كذلك؟ أن تفكر بأنك من بين أفضل 32 نادياً في العالم، فهذا يجعلك سعيداً جداً بأنك قادر على المشاركة وسعيداً جداً بأنك ستواجه فرقاً عظيمة لديك دائماً الأمل وإمكانية الوصول إلى النهائي“.

كريغ ويبل، رئيس كرة القدم في سياتل ساوندرز إف سي

”لقد فكرت في هذا الأمر بعشر طرق مختلفة. أنا متأكد تماماً من أنه بغض النظر عن الفريق الذي سنواجهه، سنندهش. إنها فرصة كبيرة عندما تنظر إلى الفرق الأربعة ومن يمكن أن نواجهه. لست متأكداً من أننا سنصاب بخيبة أمل. أعتقد أن قرعة الغد ستكون لحظة ابتهاج لنادينا وقاعدتنا الجماهيرية“.

رودولفو لانديم، رئيس نادي فلامنجو ”أعتقد أن اليوم آتٍ، نحن على بعد حوالي ستة أشهر من اللعب في هذه البطولة الرائعة، والتي أعتقد أنها ستكون لحظة تاريخية لكرة القدم العالمية، ومن الرائع أن أكون هنا لمشاهدة فلامنجو يشارك في هذا الحفل الرائع. لديّ ثقة بأن كل شيء سينجح، بغض النظر عن المجموعة التي سننتهي فيها، وسنمضي قدمًا في هذه البطولة وسنجعل فلامنجو أكبر وأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم“.

كارستن كريمر، مدير التسويق في بوروسيا دورتموند ”أعتقد أن جميع المشاركين معنا سعداء بأن يكونوا جزءًا من هذا الفريق وليس الجلوس على الأريكة لمساندة فريق آخر. من الأفضل دائمًا أن تكون مشاركًا. سيكون الأمر ممتعاً وأستطيع أن أعد جميع مشجعي نادي بوروسيا دورتموند بأن بوروسيا دورتموند سيمثلون اللونين الأصفر والأسود بأفضل ما يمكن في كأس العالم للأندية FIFA. نحن جميعًا نتطلع إلى البطولة“.

ستيفان ليشتستاينر، أسطورة نادي يوفنتوس ”نحن متشوقون للغاية لمشاهدة هذه البطولة. أعتقد أنها ستكون منافسة رائعة، في بلد جميل، مع الكثير من الناس والمشجعين المتحمسين حقًا. وبالطبع، هيا يا يوفنتوس هيا، حتى النهاية“.

أندريس تشيتيفا، أسطورة نادي باتشوكا ”بالنسبة لباتشوكا، لطالما كان التواجد هنا مصدر فخر واعتزاز. لقد ناضلنا بشدة لسنوات عديدة من أجل التواجد في كأس العالم للأندية FIFA والحقيقة أنه لشرف وامتياز أن نكون هنا في هذه اللحظة، في هذا الوقت، ومن الواضح أنه من حيث الجانب الرياضي، وهو الشيء الأكثر أهمية، لأن اللاعبين تمكنوا من الحفاظ على هذا النوع من المستوى عاماً بعد عام. والآن، مع هذا الشكل الجديد، يمكننا تحقيق أقصى استفادة ممكنة والاستمتاع بالفريق الذي لدينا، وهو فريق شاب للغاية، لكنني أعتقد أنهم سيقدمون أداءً جيدًا“.

ستنطلق القرعة، التي ستُجرى في استوديو مباشر، في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت وسط أوروبا) وسيتم بثها عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. ستضمن مبادئ القرعة الرئيسية التوازن التنافسي والتنوع الجغرافي. ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA يوم الأحد 15 يونيو 2025 في استاد هارد روك في ميامي، وستجمع كأس العالم للأندية FIFA 2025 بين 32 فريقاً من أبرز الأندية من جميع أنحاء العالم لخوض مباريات ستقام في 12 ملعباً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 29 يوماً، وستبلغ ذروتها بالمباراة النهائية في استاد ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو 2025.