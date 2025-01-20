مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم

حضر ماتياس جرافستروم، الأمين العام لـ FIFA وأرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، حفل لندن الذي حصل خلاله دينيس بيركامب على جائزة تكريمية خاصة

قال السيد جرافستروم إن المهاجم الدولي الهولندي السابق كان "تجسيدًا للرقي في الملعب"

وقال السيد فينغر إن لاعبه السابق ما يزال مصدر إلهام للاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم

أشاد ماتياس جرافستروم، الأمين العام لـ FIFA، وأرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، بالنجم دينيس بيركامب بعد رؤية الأسطورة الدولية الهولندية السابقة يحصل على الجائزة المرموقة.

تواجد السيدان جرافستروم وفينغر في لندن لرؤية لاعب خط الوسط المهاجم السابق وهو يتلقى جائزة تكريم اتحاد كُتَّاب كرة القدم لإنجازاته خلال فترة الـ 11 عامًا التي قضاها في نادي أرسنال لكرة القدم، والتي لعب خلالها دورًا محوريًا في حصول النادي على ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي. وعلى مستوى الأندية، مثّل أيضًا نادي إنتر ميلان الإيطالي - الذي انضم منه إلى أرسنال في عام 1995 - بعد أن بدأ مسيرته في نادي أياكس أمستردام بمسقط رأسه، أمستردام في هولندا.

كما لعب في بطولتين لكأس العالم وسجل فيهماÔ، بما في ذلك تسجيله لأحد أكثر أهداف الفوز الدرامية على الإطلاق عندما تغلب الطواحين على الأرجنتين، حامل اللقب، في مباراة ربع النهائي في طريقهم للحصول على المركز الرابع خلال بطولة 1998 في فرنسا.

“وقال جرافستروم بعد رؤية بيركامب يتلقى التكريم الذي صوتت عليه لجنة اتحاد كُتَّاب كرة القدم المكونة من 22 عضوا: "يجب أن أقول إنها كانت ليلة عاطفية جدًا بالنسبة لي، كوني الأمين العام لـ FIFA، وكمشجع لكرة القدم أيضًا". "دينيس بيركامب هو تعريف الرقي في الملعب؛ لاعب رائع بلمسة أولى مذهلة وأهداف مدهشة، وقد صنع تاريخًا لكرة القدم حقًا..

"تمكنا من رؤيته الليلة، إنه شخص متواضع، شخص ذو قلب كبير ومتحفظ جدًا، لكنه نثر بأقدامه السحر وعبّر بأقدامه بدلًا من الحديث، لذلك فهو شرف كبير لي ولـ FIFA أن نكون هنا لتكريم أحد أعظم صُناع اللعب الذين رأيناهم".

كان السيد فينغر مدربًا لبيركامب في أرسنال طوال الأعوام الـ 11 التي قضاها الهولندي، الذي يبلغ من العمر الآن 55 عامًا، في نادي شمال لندن، باستثناء عام واحد. واستقال السيد فينغر من منصبه كمدرب لنادي أرسنال بعد 22 عامًا في النادي عام 2018 قبل أن يصبح رئيسًا لقسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، نوفمبر 2019.

وكجزء من دوره في FIFA، يسافر السيد فينغر الآن حول العالم للمساعدة في تطبيق مخطط تطوير المواهب المُقدَم من FIFA، والذي يهدف إلى منح كل موهبة شابة فرصةً إلى الاحتراف، بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو حالاتهم المادية. ومنحه ذلك الفرصة لرؤية التأثير العالمي الذي أحدثه بيركامب وزملاؤه السابقون في فريق أرسنال، مثل تييري هنري ومارتن كيون وإيان رايت، الذين حضروا الحفل أيضًا.

“وقال فينجر الذي ألقى كلمةً تكريمًا للاعبه السابق: "عندما كنت أصل إلى مكان ما، يقول الناس، ‘آها، دينيس بيركامب، تييري هنري. نتذكرهم، لقد شاهدناهم يلعبون،’ ثم أدركت ببطء التأثير الذي أحدثته في صنع أسطورة النادي، نادي أرسنال لكرة القدم، في ذلك الوقت".

"يجعلني ذلك أفكر في الجملة التي تقول، 'ينسى الناس ما تقوله، وينسون ما فعلته، لكنهم لن ينسوا أبدًا ما جعلتهم يشعرون به'، وأن هذا الشيء، تلك العلامة التي وضعتها في قلوب الناس الذين يحبون كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لا مثيل لها على الإطلاق ويتذكرها الجميع في كل مكان. ولهذا السبب، ولأننا نتقاسم شغفًا واحدًا، ولأن هذه هي جودة اللعبة التي نحبها، لا يسعني سوى شكرك على ذلك."