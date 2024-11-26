لاعب وسط ملقا لويزمي: إذا تعرضت لضربة في الرأس، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو مغادرة المباراة

احتاج لويمي لاعب وسط ملقا إلى عملية جراحية بعد إصابة في الرأس في عام 2012. كان تصرف الطبيب حاسماً

يتعافى معظم اللاعبين من ارتجاج المخ بشكل كامل وآمن - لكن معرفة العلامات أمر أساسي

في حالة الاشتباه في وجود ارتجاج في المخ، يجب إبعاد اللاعب عن اللعب

يلعب لويس ميجيل سانشيز، المعروف باسم لويزمي، في نادي ملقا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. مثل جميع أقرانه، يسعى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أسبوعيًا لتحقيق أهداف فريقه - في حالتهم للبناء على صعودهم الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية. ولكن هناك تفصيل واحد لا ينساه. فهو يستطيع الاستمرار في الاستمتاع بالرياضة التي يحبها بفضل التدخل السريع للطبيب. تعرض لويمي لضربة في الرأس أثناء لعبه مع الفريق الاحتياطي لنادي إشبيلية في نوفمبر 2012. وفي حالته، كان التصرف السريع للطبيب وإدارته الطبية وإصراره على إخضاعه للفحوصات أمراً أساسياً. وقد كان هذا التصرف السريع علامة مميزة للويسمي، الذي أصبح الآن مثالاً يحتذى به في التعامل مع الارتجاج بجدية واتباع إرشادات الأطباء عند حدوثه.

""كانت تلك الدقيقة الأخيرة من المباراة. جاءت كرة عرضية وذهبت أنا والخصم إليها واصطدمت رؤوسنا"، أوضح لويسمي لـ Inside FIFA. "دخل الطاقم الطبي لكنني لم أفقد الوعي أو أعاني من فقدان الذاكرة. شعرت أنني بخير على الرغم من الضربة القوية في الرأس، لكن الطبيب أخبرني أن صوتي كان غريبًا بعض الشيء وأصر على إجراء فحص بالأشعة المقطعية قبل أن يسمح لي بالعودة إلى المنزل". أظهر الفحص بالأشعة المقطعية كسر عظمتين في جمجمته يحتاجان إلى جراحة فورية. "بعد الجراحة، أمضيت ستة أشهر كاملة قبل أن أعود إلى الملعب. أمضيت يومين في المستشفى، حيث لم أكن على دراية بما سيحدث"، تابع. "كانت إصابة غير شائعة في كرة القدم، ومعقدة، ولم أر مثلها من قبل. اعتقدت أنها إصابة سريعة. وخلال هذه الأشهر الستة، كنت تحت مراقبة عائلتي دائمًا. كان التعامل مع الأمر معقدًا". "لولا الطبيب الذي أصر على اصطحابي لإجراء الفحوصات، لما كنت لأعرف. الصحة قبل كل شيء".

ونظراً لقصته الشخصية، تحدث موقع Inside FIFA مع لويمي حول إطلاق حملة ”اشتبه واحمِ“ التي أطلقها FIFA ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً للتوعية حول الارتجاج. تعد حالة اللاعب الإسباني تذكيراً صارخاً للاعبين والموظفين وكل من له علاقة باللعبة الجميلة بأنه لا توجد مباراة تستحق المخاطرة وأهمية مراعاة النصائح الطبية بعد الاشتباه أو التأكد من الإصابة بارتجاج في المخ.

”أعتقد كما يعتقد الأطباء، إذا كانت هناك ضربة في الرأس، فإن أول شيء [يجب فعله] هو مغادرة المباراة. لا شيء يحدث. الحياة تستمر، وهذا هو الأهم، وعليك أن تعرف ما لديك في الوقت الراهن، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل، ومن هناك اتبع إرشادات التعافي التي يتم إعطاؤها لك“.

تسير حملة FIFA ومنظمة الصحة العالمية ”اشتبه واحمِ“ في هذا الاتجاه، مع التشديد على الحماية واستشارة الأطباء في أسرع وقت ممكن.

""تعتبر هذه الأنواع من الحملات مهمة وضرورية، وأنا أعتبرها مهمة جدًا. فهي لا تنطبق فقط على الرياضة، ولكن على الحياة بشكل عام، على سبيل المثال إذا تعرض طفل لسقوط... الرأس معقد [من الناحية الطبية]. إذا تعرضت لضربة في الرأس، فليس لديك ما تخسره إذا خضعت لفحص طبي“.

ونظراً لتصنيف الارتجاج على أنه إصابة دماغية رضحية، تؤكد الحملة أيضاً على فوائد حماية اللاعبين بعد الاشتباه في إصابتهم بارتجاج في المخ وضمان عودتهم إلى اللعب بأمان - خاصة إذا لم تكن الأعراض واضحة كما في حالة لويمي.

على مر السنين، كانت كرة القدم تتكيف مع هذه المشكلة المستمرة، على سبيل المثال من خلال تطبيق بدائل إضافية دائمة للارتجاج - وهو أمر يفتخر به لويمي. ”إنه الشيء الأكثر منطقية في العالم. ربما هناك لاعبون لا يقدّرون أهميته، لكني أراه أمرًا جيدًا وضروريًا. انظر فقط إلى ما حدث لي...“.

يعرف لاعب خط الوسط مدى فائدة حالته في توعية الجميع بأعراض الارتجاج: ”خذها مني، يجب أن نأخذ [إصابات الدماغ] على محمل الجد. لو لم أتعرض لإصابة ما كنت لأدرك أهميتها“.

مع مرور الوقت، أصبح لويمي معتادًا على سرد قصته وهو فخور برؤية كيف أصبحت المنظمات والدوريات والاتحادات والأندية تشارك بشكل متزايد في هذه القضية. ويضيف: ”أصبحت الكيانات المختلفة على استعداد ووعي بها وتميل إلى الاستجابة بسرعة“.

عندما تعرضت لتلك الضربة على رأسي، لو لا إصرار الطبيب، لا أعلم ماذا كان سيحدث لي. لويزمي سانشيز لاعب وسط نادي ملقا