FIFA ومنظمة الصحة العالمية يُطلقان حملة عالمية لنشر الوعي حول ارتجاج الدماغ

تُلقي حملة "اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية" الضوء على مخاطر ارتجاج الدماغ وتوفّر موارد تعليمية لجميع المشاركين في كرة القدم من جميع المراحل

تُساعد معرفة علامات الاشتباه بالإصابة بارتجاج الدماغ وأعراضها وطريقة حماية اللاعبين على جعل اللعبة أكثر أماناً

إطلاق حملة عالمية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من الاتحادات الوطنية الأعضاء لدى FIFA

تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، وتعقيباً على إعلان المجلس الدولي لكرة القدم في اجتماعه العام السنوي في مارس/آذار 2024، أطلق FIFA بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية حملة لنشر الوعي إزاء ارتجاج الدماغ بعنوان "اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية: تجنّب الخطر أهم بكثير من أي مباراة." تهدف الحملة إلى نشر الوعي بشأن ارتجاج الدماغ الذي قد يصيب جميع اللاعبين على أرض الملعب، وقد حظيت بدعم من لاعبين ومدربين وأطباء فرق حول العالم. كما تهدف الحملة التي أُعدّت بعد التشاور مع اللجنة الطبية في FIFA وخبراء الصحة الدماغية في منظمة الصحة العالمية، إلى رفع قدرة اللاعبين والمدربين والطاقم الطبي والمشجعين على التعرف على علامات ارتجاج الدماغ وأعراضه. وتشدد الحملة على أنّ الأعراض قد تظهر خلال فترة تصل إلى 72 ساعة من حدوث الإصابة، كما توفّر إرشادات عن كيفية العودة للعب بأمان بعد الاشتباه بحصول ارتجاج دماغي. وهذه الموارد المعدّة حسب الطلب، مصممة لتمكين الجهات الفاعلة في المنتخبات الوطنية والأندية والدوريات المحترفة كما في مجتمعات الهواة والبراعم.

اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية: حملة التوعية بارتجاج الدماغ 01:00

وسيتم نشر الحملة على مستوى العالم عبر قنوات FIFA، كما سيتمّ توزيع مجموعات الأدوات على الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 لنشرها محلياً وإقليمياً. وبمناسبة إطلاق هذه الحملة، قال جياني إنفانتينو رئيس FIFA "الارتجاج هو إصابة في الدماغ، ويجب التعامل معها دوماً بكل جدية. لعب كرة القدم هو أمر يجب أن يستمتع به الجميع وفي كل مكان بشكل آمن. ومن خلال التعرُّف على مؤشرات ارتجاج الدماغ وإدراك مخاطره والتعامل معه بالشكل الأمثل، نكون قد وضعنا سلامة اللاعبين على صدارة أولوياتنا." وأردف قائلاً "أتوجه بشكل كبير للاتحادات الوطنية الأعضاء لدى FIFA على جهودها لإطلاق الحملة معنا وعلى اتباع النصائح التي قدّمها زملاؤنا في منظمة الصحة العالمية."

اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 01:32

من جهته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس "يُشكّل ارتجاج الدماغ مشكلة صحية عامة في جميع مستويات كرة القدم وغيرها من الرياضات، ما يتطلّب مستويات مرتفعة من الوعي والعمل، ولهذه الأسباب، تفتخر منظمة الصحة العالمية بتعاونها مع FIFA لإطلاق حملة اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية الهادفة إلى الترويج لطرق حماية الدماغ للاعبي كرة القدم حول العالم، صغاراً وكباراً، من مخاطر ارتجاج الدماغ."

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من جانب المهتمين باللعبة، حيث دعم الحملة كلاً من ديفيد لويز (مدافع فلامينغو واللاعب البرازيلي الدولي السابق)، وراشيل كوندانانجي (مهاجمة باي أف سي وزامبيا)، وكارميلينا موسكاتو (مساعدة مدرب راسينغ لويفيل)، والدكتورة براندي كول (طبيبة منتخب أستراليا)، والدكتور إدوين جودهارت (طبيب منتخب هولندا).

اشتبه بالإصابة وبادر بالحماية: تجنّب الخطر أهم بكثير من أي مباراة 01:11