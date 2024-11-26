FIFA.com
أبرز الأخبار وآخر المستجدات من قسم FIFA الطبي
طبي
لاعب وسط ملقا لويزمي: إذا تعرضت لضربة في الرأس، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو مغادرة المباراة
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة
أرسين فينغر سيقود فريق عمل متخصص بسلامة اللاعبين واللاعبات
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
المنظمة
صحة وسلامة اللاعبين هي محور تركيز FIFA في يوم الصحة العالمي
٧ أبريل ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
أسطورة FIFA وانشوب واتسون يُشجّع اللاعبين على التحدث علناً عن الصحة العقلية
١٥ فبراير ٢٠٢٤
طبي
FIFA يختتم المؤتمر الطبي التاريخي في بوسطن
٨ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٧ فبراير ٢٠٢٤
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
المنظمة
فيكتور كاماراسا: "من المهم جدًا أن يحاول FIFA تقديم المساعدة"
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
المنظمة
أسرة كرة القدم العالمية تواصل اتخاذ خطوات عملاقة في سبيل التوعية بالصحة النفسية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
كرة القدم للسيدات
FIFA يطلق مشروع تمكين المرأة في الرياضة لحماية صحتها وسلامتها وتعزيز أدائها
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
طبي
التوعية والتثقيف محور اهتمام FIFA بالصحة القلبية
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
طبي
تعاونٌ بين FIFA ومنظمة خيرية للتوعية بأمراض القلب في كأس العالم للسيدات FIFA™
١٤ يوليو ٢٠٢٣
كونغرس FIFA لعام 2023
2019-2023: أربع سنوات من الإنجازات القياسية
١٧ مارس ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق على جداول المباريات الدولية
١٤ مارس ٢٠٢٣
طبي
الدكتور ماسي يبيّن الأولويات الطبية لـ FIFA
٦ مارس ٢٠٢٣
المنظمة
برنامج Living Football | بروتوكول طبي حيوي في قطر، حملة بيئية هامة وألبوم ملصقات شامل
١ نوفمبر ٢٠٢٢
طبي
داليما تشيبر تؤكد على أهمية الصحة النفسية
١١ أكتوبر ٢٠٢٢
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مقاعد كأس العالم FIFA للصداقة تشجع الصحة العقلية
١١ أكتوبر ٢٠٢٢
طبي
FIFA يُحيي اليوم العالمي للصحة النفسية بحملة "هل أنت بخير؟"
١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
طبي
انطلاق مسابقة تصميم غلاف للمجلة الطبية لكرة القدم للسيدات
٨ سبتمبر ٢٠٢٢
المزيد
^
إعداد ملف تعريف الارتباط