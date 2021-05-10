السكتة القلبية المفاجئة هي فشل مفاجئ للقلب في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عندما يتوقف عن النبض بشكل غير متوقع. وعادةً ما تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار في أي وقت وفي أي مكان، ويمكن أن تؤثر على أي شخص، حتى لو بدا أنه يتمتع بصحة جيدة. كانت الوفاة المأساوية للاعب كرة القدم المحترف مارك فيفيان فويه، الذي عانى من سكتة قلبية مفاجئة على أرض الملعب خلال كأس القارات FIFA2003، بمثابة جرس إنذار دفع FIFA إلى تنفيذ عدد من المبادرات للمساعدة في الحد من إصابة لاعبي كرة القدم بالسكتات القلبية المفاجئة ورفع مستوى الوعي لديهم حولها. في عام 2006، قام FIFA بتوحيد التقييم الطبي قبل المنافسة ليشمل الكشف عن تشوهات القلب والأوعية الدموية. كما يوفر FIFA التدريب اللازم للحكام والعلماء المختصين بالرياضة واللاعبين وموظفي FIFA حول كيفية الاستجابة للسكتات القلبية المفاجئة، إلى جانب إدراج هذا الموضوع الهام في ورش العمل الطبية التي ينظمها. في عام 2016، أطلق الاتحاد دبلوم FIFA في طب كرة القدم، وهو دبلوم مجاني يدرس عبر الإنترنت، لمساعدة الأطباء على التعلم والمشاركة والبحث والوقاية. ويخصص الدبلوم وحدتين للسكتات القلبية المفاجئة والإنعاش القلبي الرئوي. في عام 2018، أطلق FIFA حملة للتوعية بشأن السكتات القلبية المفاجئة، تضمنت ملصقات تعليمية وعروضاً تقديمية وورش عمل، استفاد خلالها من الشعبية الكبيرة لرياضة كرة القدم لتعزيز الوعي بشأن هذا الموضوع المهم سعياً منه للمساعدة في إنقاذ الأرواح في ملاعب كرة القدم وبين عامة الناس.