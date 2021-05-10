ما هي السكتة القلبية المفاجئة؟
السكتة القلبية المفاجئة هي فشل مفاجئ للقلب في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عندما يتوقف عن النبض بشكل غير متوقع. وعادةً ما تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار في أي وقت وفي أي مكان، ويمكن أن تؤثر على أي شخص، حتى لو بدا أنه يتمتع بصحة جيدة. كانت الوفاة المأساوية للاعب كرة القدم المحترف مارك فيفيان فويه، الذي عانى من سكتة قلبية مفاجئة على أرض الملعب خلال كأس القارات FIFA2003، بمثابة جرس إنذار دفع FIFA إلى تنفيذ عدد من المبادرات للمساعدة في الحد من إصابة لاعبي كرة القدم بالسكتات القلبية المفاجئة ورفع مستوى الوعي لديهم حولها. في عام 2006، قام FIFA بتوحيد التقييم الطبي قبل المنافسة ليشمل الكشف عن تشوهات القلب والأوعية الدموية. كما يوفر FIFA التدريب اللازم للحكام والعلماء المختصين بالرياضة واللاعبين وموظفي FIFA حول كيفية الاستجابة للسكتات القلبية المفاجئة، إلى جانب إدراج هذا الموضوع الهام في ورش العمل الطبية التي ينظمها. في عام 2016، أطلق الاتحاد دبلوم FIFA في طب كرة القدم، وهو دبلوم مجاني يدرس عبر الإنترنت، لمساعدة الأطباء على التعلم والمشاركة والبحث والوقاية. ويخصص الدبلوم وحدتين للسكتات القلبية المفاجئة والإنعاش القلبي الرئوي. في عام 2018، أطلق FIFA حملة للتوعية بشأن السكتات القلبية المفاجئة، تضمنت ملصقات تعليمية وعروضاً تقديمية وورش عمل، استفاد خلالها من الشعبية الكبيرة لرياضة كرة القدم لتعزيز الوعي بشأن هذا الموضوع المهم سعياً منه للمساعدة في إنقاذ الأرواح في ملاعب كرة القدم وبين عامة الناس.
ما الذي يسبب السكتات القلبية المفاجئة؟
تعود أسباب الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة إلى مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك التشوهات الخلقية أو الشذوذ في عضلة القلب، والالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، مثل الأنفلونزا ، التي تؤدي إلى التهاب عضلة القلب لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام تقريباً مع ما تترافق فيه تلك الفترة من ممارسة للتمارين الرياضية الشاقة. ويزداد خطر الإصابة بالسكتة القلبة المفاجئة نتيجة تناول الأدوية والعقاقير والمنشطات عند ممارسة الرياضة. ومن الممكن أيضاً، ولكنه من غير الشائع، الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة نتيجة اصطدام جسم مثل الكرة بمنطقة الصدر المركزية في مرحلة ضعيفة من مراحل الدورة الدموية للقلب.
علامات السكتة القلبية المفاجئة
الانهيار المفاجىء دون تلامس: عند انهيار اللاعب دون حدوث تلامس مع لاعب آخر أو كرة أو عائق، فيجب اعتبار هذا الانهيار بمثابة إصابة بسكتة قلبية مفاجئة حتى يثبت العكس. ويمكن التعرف على هذا الانهيار من قبل اللاعبين في الملعب أو الحكم أو أعضاء الفريق الموجودين على خط التماس أو أعضاء الفريق الطبي على خط التماس الذين يجب أن يكونوا حاضرين في جميع المباريات.
فقدان الوعي وعدم الاستجابة: عدم استجابة اللاعب لأي منبهات جسدية أو لفظية على الإطلاق.
التنفس غير الطبيعي أو انقطاع النفس: يستمر التنفس الطبيعي السريع لدى اللاعبين عند إصابتهم بسكتة قلبية مفاجئة لمدة 90 ثانية، وبعد ذلك يصبح تنفسهم غير منتظم مع نوع من اللهاث، وفي النهاية يتوقف التنفس تماماً (انقطاع النفس). لذلك، يجب عدم استبعاد الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة في حال كان اللاعب ما يزال يتنفس بشكل طبيعي.
حركات شبيهه بنوبة تشنجية قصيرة أو حركات رمعية عضلية: يجب عدم فهم هذه الحركات اللاإرادية البطيئة أو علاجها في البداية باعتبارها نوبة تشنجية، لأن هذا سيؤدي إلى تأخير التشخيص والإنعاش.
خطوات الطوارئ لعلاج السكتة القلبية المفاجئة
في حال انهيار أحد اللاعبين أو الحكام على أرض الملعب دون وجود تلامس مع شخص آخر أو كرة أو عائق، توجه إليه على الفور حيث يعد الوقت عاملاً حاسماً في مثل هذه الحالات
حدد قدرة اللاعب على الاستجابة من عدمها
اقلب اللاعب فوراً على ظهره، مع الحرص الكافي دائماً على حماية رقبته
اتصل على رقم الطوارئ المحلي واطلب المساعدة الفورية إذا لم يكن هناك أي شخص آخر يمكنه المساعدة في علاج اللاعب
يجب أن يكون جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي متاحاً دائماً في مواقع التدريب وأثناء المباريات. ومع ذلك، إذا لم يكن الجهاز متوفراً في مكان قريب من الموقع، فاطلب واحداً على وجه السرعة
إلى حين وصول جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (إذا كان قريباً) أو الاتصال بالإسعاف، ابدأ في الضغط على الصدر باستخدام اليدين فقط (الإنعاش القلبي الرئوي) على الفور. لا تتوقف عن الضغط على الصدر إلا في حالة الضرورة القصوى، لأن هذا هو ما يبقي المريض على قيد الحياة
بمجرد وصول الجهاز ، قم بتشغيله واتبع جميع التعليمات الشفوية الواردة من الصوت المسجل على الجهاز:
تذكر أن تتصل بخدمات الطوارئ الطبية بأسرع وقت ممكن
ستوفر خدمات الطوارىء الطبية علاجات متقدمة لدعم الحياة القلبية. في العديد من البطولات، سيتخذ الفريق الطبي في خط التماس جميع الخطوات المذكورة أعلاه عند حدوث إصابة بسكتة قلبية مفاجئة على أرض الملعب.
كيفية المساعدة في منع السكتات القلبية المفاجئة
إجراء تقييم طبي سنوي منتظم لجميع اللاعبين
وضع خطة عمل طبية لكل مباراة أو جلسة تدريب وتعريف جميع مقدمي الإسعافات الأولية وخدمات الرعاية الصحية بها
معرفة كيفية إنعاش لاعب يعاني من سكتة قلبية مفاجئة على أرض الملعب
توفير جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي في موقع قريب، والحرص على معرفة مكانه
إجراء دورات تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي
التعليم والتدريب - يوصى بأن يتلقى جميع اللاعبين والمسؤولين والحكام والموظفين المعنيين في ملاعب كرة القدم وملاعب التدريب تدريبات أساسية على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي
يجب على الطاقم الطبي مراقبة صحة اللاعبين عن كثب عند تعرضهم لفيروس أو عدوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تقييمات طبية لجميع اللاعبين وفحوصات طبية منتظمة
في عام 2006، طرح FIFA مفهوم التقييم الطبي قبل المنافسة كشرط إلزامي للعب، بما في ذلك مخطط كهربية القلب ومخطط صدى القلب عند الاقتضاء، بهدف الكشف عن أمراض القلب غير الطبيعية الوراثية والمكتسبة على حد سواء. ويستلزم الفحص الطبي الخاص بالتقييم الحصول على التاريخ الطبي الشخصي والعائلي للاعب بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية البدنية ومخطط كهربية القلب. قد تخفق عملية التقييم في الكشف عن عدد من تشوهات القلب الخطيرة المحتملة، لذلك، يجب أن يكون وجود موظفين مدربين تدريباً كافياً للتعامل مع حالات الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة شرطاً إلزامياً في جميع مباريات التدريب والمنافسة، كما يجب أن يكون أولئك الموظفون قادرين على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز مزيل الرجفان.
ما هي خطة العمل الطبية؟
يجب أن تكون جميع المدارس والأندية والمنظمات المشاركة في رياضة كرة القدم على استعداد للاستجابة عند انهيار اللاعبين المحتمل إصابتهم بحالة طارئة في القلب. يجب أن تتوفر خطة طبية طارئة مكتوبة خاصة بالسكتات القلبية المفاجئة ويجب أن تتكون من خطوات يسهل اتباعها من أجل ضمان استجابة فعالة ومنظمة. ويجب إجراء التدريب على خطة العمل الطبية مرة واحدة على الأقل في السنة. وتشمل العناصر الأساسية للخطة الطبية للطوارئ التدريب المنتظم والمتكرر لأعضاء الفريق والمسؤولين ويجب أن تتضمن
كيفية التعرف على السكتات القلبية المفاجئة
كيفية الاستجابة للسكتات القلبية المفاجئة على أرض الملعب.
استخدام الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز مزيل الرجفان (لإنعاش)
كيفية استدعاء المساعدة القريبة والخدمات الطبية الطارئة.
كيفية رفع ونقل اللاعب المنهار بأمان وفعالية من الملعب.
يجب أن تتوفر سيارة إسعاف في الموقع وأن تكون مزودة بطاقم إسعافي مدرب ومعدات طبية شاملة خلال جميع المباريات.
معلومات مفيدة
إجراءات الاستجابة السريعة تنقذ الأرواح، ويمكن أن تتضاعف معدلات البقاء على قيد الحياة مرتين أو ثلاث مرات إذا قام المزيد من الأشخاص بالإجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات وعرف كل منهم ما الذي يتوجب عليه القيام به.
أودت السكتات القلبية المفاجئة بحياة لاعب كرة قدم كل شهر على مدار السنوات العشر الماضية.
إزالة الرجفان خلال الثواني ال120 الأولى من إصابة اللاعب بسكتة قلبية مفاجئة يمكن أن يزيد فرصته في البقاء على قيد الحياة بنسبة 100 بالمائة.
تطبيق CPR11 هو تطبيق مجاني يوفر إرشادات واضحة ودقيقة حول كيفية تنفيذ خطوات الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الرجفان ونقل اللاعب، وهو متوفر بعدد من اللغات.
لمزيد من المعلومات ، انتقل إلى وحدة السكتات القلبية المفاجئة على موقعنا الإلكتروني دبلوم FIFA في طب كرة القدم: http://fifamedicinediploma.com/courses/sudden-cardiac-arrest أو اتصل بالاتحاد المحلي لدولتك أو المركز الصحي.
قائمة مراجعة للأندية واللاعبين
هل تجري تقييمات طبية لجميع اللاعبين؟
هل تعرف كيفية إنعاش لاعب يعاني من سكتة قلبية مفاجئة على أرض الملعب؟ هل تجري تدريبات إلزامية على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الرجفان؟
هل لديك خطة طوارئ طبية؟
هل تحدد خطة الطوارئ الطبية الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل فرد بوضوح؟
هل تتدرب على خطة الطوارئ الطبية مرة واحدة على الأقل في السنة؟
هل تتضمن خطة الطوارئ الطبية إخراج اللاعب من الملعب؟ ذ
هل لديك جهاز إزالة الرجفان، وإذا كان الأمر كذلك، فأين هو؟ احرص على وضعه في مكان قريب يسهل تحديد موقعه.
هل تعرف كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو كيفية العمل على جهاز إزالة الرجفان؟ فكر في التدريب من أجل تحقيق الاستجابة الأفضل لحالات الطوارئ.
هل لديك الموظفون المناسبون والمعدات المناسبة؟
روابط مفيدة:
جميع التوصيات المشار إليها أعلاه مخصصة للاستخدام في بطولات FIFA فقط ولا تشكل، ولا يقصد منها أن تشكل، معياراً للرعاية الطبية. كما لا يُقصد من هذه التوصيات أن تكون بديلاً عن التقدير السريري للطاقم الطبي المعالج، ويجب تفسيرها بناءً على الاحتياجات الفردية للمريض والحقائق والظروف المحددة.