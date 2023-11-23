فتح باب الحصول على الحقوق الإعلامية لبطولتي كأس العالم للرجال والسيدات في دول أفريقيا جنوب الصحراء

يمكن للمؤسسات المشاركة في مناقصتين منفصلتين لبث مباريات كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

تألقت المنتخبات الأفريقية في قطر ٢٠٢٢™، بينما أظهرت فرق السيدات تقدماً ملحوظاً في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا 2023™

ستُشارك تسعة منتخبات أفريقية على الأقل في النسخة الأوسع بتاريخ كأس العالم FIFA 2026™ عام 2026

يسرّ FIFA أن يُعلن فتح باب المشاركة لدول أفريقيا جنوب الصحراء في مناقصتين منفصلتين لمنح الحقوق الإعلامية لبث مباريات كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

مع انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™ في وقت سابق من الشهر الحالي، أصبح المجال متاحاً أمام المؤسسات الإعلامية وجهات البث في دول أفريقيا جنوب الصحراء لتقديم عروضها للحصول على حقوق نقل منافسات البطولة التي ستتقاسم شرف استضافتها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. يُذكر أن نسخة 2026 من الحدث الكروي الأكبر في العالم ستحمل الرقم 23 وستشهد إقامة 104 مباريات، إذ سيتضاعف عدد المواجهات الإقصائية،

وبالنظر إلى توسيع المشارَكة لتشمل 48 منتخباً، فقد أصبحت حصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 9 منتخبات، بالإضافة إلى إمكانية انضمام فريق عاشر من القارة، بالنظر إلى أن أحد منتخباتها سيُشارك في بطولة الملحق القاري.

يُذكر أن بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ كانت النسخة الأفضل على الإطلاق بالنسبة لممثلي القارة الأفريقية، إذ سطّر المنتخب المغربي اسمه في كتب التاريخ الكروي بتحقيق إنجاز غير مسبوق لدول أفريقيا من خلال بلوغ الدور نصف النهائي، بينما تأهل نظيره السنغالي إلى ثُمن النهائي، وسجّلت منتخبات الكاميرون وغانا وتونس فوزاً مشرِّفاً في مرحلة المجموعات.

والدعوة مفتوحة أيضاً أمام الشركات والمؤسسات الإعلامية المهتمة لإرسال عروضها لبث مباريات النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA™ والتي ستجري عام 2027، ومن المقرر أن يختار مؤتمر FIFA الذي سيُعقد بتاريخ 17 مايو/أيار 2024 هوية الدولة/الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات.

يُذكر أن المنتخبات الأفريقية أظهرت علوّ كعبها في نسخة هذا العام من العرس الكروي العالمي الذي تقاسمت شرف استضافته أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، حيث نجحت ثلاثة منتخبات من أصل أربعة من القارة في تجاوز دور المجموعات، بينما سجّلت جميعها أول انتصار لها في تاريخ البطولة. ومع توسيع المشارَكة بدءاً من نسخة 2023 لتشمل 32 منتخباً، من المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً أقوى للمنتخبات الأفريقية في النسخ المقبلة.

يمكن للشركات والمؤسسات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في إحدى المناقصتين أو كلتيهما أن تطلب التفاصيل ذات الصلة عبر البريد الإلكتروني التالي: SubSaharaMediaRights@fifa.org.

ونلفت انتباهكم إلى أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 في الحادية عشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا.