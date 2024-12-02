برنامج FIFA التنفيذي لتوليد الإيرادات يحقق انطلاقته التاريخية في الرباط

إتمام أول برنامج تنفيذي من ست وحدات من FIFA لتوليد الإيرادات في إفريقيا

تعزيز العروض التقديمية للنقاشات المثمرة وتبادل الآراء بين الأقران وفرص التعاون

محمد أ. شريف من الاتحاد الليبيري لكرة القدم: "لقد استلهمنا من مستوى الخبرة"

اختتم هذا الأسبوع في إفريقيا بنجاح أول برنامج تنفيذي من ست وحدات من FIFA لتوليد الإيرادات في إفريقيا تحت مظلة مبادرة "حَرم FIFA" الجديدة.

اجتمع المشاركون من 10 اتحادات أعضاء لحضور الوحدة السادسة من البرنامج في العاصمة المغربية، الرباط. انعقدت الجلسات في مكتب FIFA الجديد داخل مجمع محمد السادس لكرة القدم المشهور عالمياً، راسمةً نقطةً فارقةً في أنشطة FIFA في مجال بناء القدرات والمبادرات التعليمية.

صرح جيلسون فيرنانديز، مدير FIFA الإقليمي في إفريقيا ونائب رئيس قسم الاتحادات الأعضاء: "نحن فخورون بقدرتنا على مواصلة تجسيد رؤية "حَرم FIFA"، باستضافة الوحدة الأخيرة من برنامج FIFA التنفيذي الأول لتوليد الإيرادات في إفريقيا هنا في المغرب. حيث أصبحت مبادرة "حَرم FIFA" هي الركن الأساسي لتوفير جميع أنشطة FIFA في مجال بناء القدرات والمبادرات التعليمية لمسؤولي كرة القدم الإداريين."

وأضاف أيضاً: "تعكس هذه النقطة الفارقة مدى التزام FIFA بتزويد اتحاداتنا الأعضاء بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لمواصلة الوصول إلى آفاق جديدة."

تضمنت هذه الوحدة التي عُقدت على أساس الحضور الشخصي لمدة ثلاثة أيام مزيجاً مميزاً من تحليلات الخبراء وتبادل المعرفة بين الأقران وعروض المشروعات، وهو ما زوَّد المشاركين بالأدوات والإلهام لتعزيز نمو الإيرادات في اتحاداتهم الخاصة لكرة القدم.

أول برنامج تنفيذي لـFIFA في أفريقيا يتكون من ست وحدات في مجال توليد الإيرادات Previous 01 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 02 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 03 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 04 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 05 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 06 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Raba 07 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 08 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 09 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 10 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 11 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat 12 / 12 FIFA Executive Programme in Revenue Generation in Rabat Next

ولعبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) دوراً رئيسياً في هذا الحدث التاريخي. استقبل السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المشاركين استقبالاً حاراً وألقى كلمة رئيسية جذابة عن نموذج الإيرادات الناجح للمغرب. تطرقت كلمته إلى الاستراتيجيات المبتكرة والشراكات التي ساهمت في تعزيز نمو الاتحاد.

جمعت الوحدة كذلك بين المتحدثين الضيوف بروسبر هاريسون-أدو، وشاون هارفي، وبنيامين باروت، الذين شاركوا أفضل الممارسات ودراسات الحالة والاستراتيجيات قابلة للتنفيذ في توليد الإيرادات المُتبعة في مختلف منظمات كرة القدم.

وأردف محمد أ. شريف، نائب الأمين العام للاتحاد الليبيري لكرة القدم، قائلاً: "لقد استلهمنا من مستوى الخبرة والنصائح العملية التي قدمها المتحدثون الضيوف. حيث وفرت لنا هذه التجربة خارطة طريق واضحة لتحسين إيراداتنا في اتحادنا".

كان من أبرز ما ميّز هذه الوحدة هو عروض المشروعات النهائية التي قدمها كل اتحاد عضو. جسدت هذه المشروعات شهوراً من عمل المشاركين على تحليل مشاهدهم المحلية ووضع الاستراتيجيات المصممة خصيصاً لتوليد الإيرادات، بالتعاون مع قائد البرنامج في FIFA، السيد بيدرو إيريوندو. وساهمت هذه العروض التقديمية في تعزيز النقاشات المثمرة وتبادل الآراء بين الأقران وفرص التعاون.

أشار آدامو مونكيلا تياليز، أحد مشاركينا من النيجر، قائلاً: "كان تبادل الأفكار والخبرات رائعاً. فالأمر لا يقتصر فقط على ما تعلمناه، بل يمتد إلى كيفية تطبيق هذه المعرفة لتحويل المشهد الكروي في بلادنا. كانت الجلسات ممتعة للغاية، ومن أكثر الأمور التي أحببتها هو التعلم من الاتحادات الأعضاء الأخرى في إفريقيا خلال الجلسات عبر الإنترنت والوحدة التي عُقدت على أساس الحضور الشخصي. وأنا متحمس للبقاء على اتصال مع أقراني وFIFA لمرافقتنا في رحلتنا لتنفيذ مشروعاتنا النهائية في بلادنا."

إن برنامج FIFA التنفيذي لتوليد الإيرادات جزءاً من مبادرة "حَرم FIFA" الشاملة، التي تهدف إلى تزويد قادة كرة القدم في جميع أنحاء العالم بالمعرفة ذات الصلة وبأدوات بناء القدرات والتعليم العملية.